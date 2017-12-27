Уровень Невы стал выше из-за зажоров

В Петербурге объяснили почему поднялась вода в Неве.

В Санкт-Петербурге в Неве в районе проспекта Обуховской обороны замечен подъем уровня воды, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга. Подъем воды объясняется тем, что формируются ледовые зажоры, а также скапливаются шуга и лед.

В настоящее время ледокол "Невская застава" приведен в режим повышенной готовности и перемещен к Смоленской набережной для оперативного реагирования в случае реальной угрозы повышения уровня воды до максимально критической отметки.

Напомним, ранее мы сообщали, о том, что В Петербурге Нева вышла из берегов: вода подступает к жилым домам.