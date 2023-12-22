Все больше петербуржцев планируют сменить работу

Наименьший уровень удовлетворенности от текущей деятельности наблюдается среди работников транспорта и IT-сферы.

Согласно исследованию сервиса hh.ru, россияне при выборе идеальной работы ориентируются на уровень заработной платы и возможности для самореализации. Пресс-служба комитета по труду и занятости населения Петербурга уточнила, что 81% и 58% опрошенных горожан соответственно указали именно эти критерии. В то же время, 44% респондентов назвали работу своим любимым делом, а 26% считают её смыслом признание и уважение окружающих.

Опрос показал, что только 11% населения полностью удовлетворены своим текущим местом работы. В то же время, 27% участников опроса оценивают свою работу на четыре балла из пяти возможных, а 28% – на три. Остальные признались в недовольстве своей текущей должностью. Самое большое удовольствие от работы получают юристы, работники сферы образования, а также специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию. Наименьший уровень удовлетворенности наблюдается среди работников транспорта и IT-сферы.

Как уточнила директор Центра занятости населения Петербурга Татьяна Иванова, тот факт, что значительное количество людей не испытывают удовлетворения от своей работы, на самом деле является положительным аспектом. Это означает, что сотрудники уже мотивированы на поиск более интересной, полезной или высокооплачиваемой работы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам назвали самые высокооплачиваемые работы в городе.

Фото: Piter.TV