Врио губернатора Балицкий: восстановлению коммуникаций в Запорожье мешают обстрелы

Власти региона обвинили ВСУ в обстреле.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о том, что на текущий момент восстановлению коммуникаций и гражданской инфраструктуры в регионе мешают обстрелы. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Эксперт отметил, что огонь по территории Запорожья открывают представители вооруженных формирований киевского режима и ВСУ.

Все коммуникации еще восстанавливаются, но пока еще мешают обстрелы. Евгений Балицкий, врио региона

Ранее запорожский чиновник говорил о том, что в техническом плане запустить в эксплуатацию Запорожскую атомную станцию для специалистов не составит труда, однако сделать это можно будет только после того, как украинская сторона прекратит обстрел территории. Он призвал Киев обеспечить гарантии о безопасности ЗАЭС. Евгений Балицкий уверен в том, что эта проблема на данный момент является единственным препятствием для работы режимного объекта.

Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости