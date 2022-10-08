Выборы в Запорожской области пройдут в сентябре 2023 года

Евгений Балицкий рассказал о том, что большая часть органов власти уже сформирована.

Выборы в Запорожской области по всем уровням местной власти запланированы на 10 сентября 2023 года. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий. Чиновник добавил, что на текущий момент сформированы практически все органы власти.

Во второе воскресенье сентября планируется проведение выборов. И будут проведены выборы во все уровни власти. Соответственно, дальше это уже будет абсолютно гражданская модель. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Он добавил, что пополнение на административные должности будет вестись в первую очередь из числа местного населения. Однако чиновники будут следить за тем, чтобы набирались сотрудники, подходящие по критериям, которые предъявляются кандидату на должность.

Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости