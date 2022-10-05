По его словам, инфраструктура станции в значительной степени повреждена.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал условие для запуска Запорожской АЭС. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, инфраструктура станции в значительной степени повреждена, но ее можно будет запустить. Балицкий отметил, что для запуска региону нужно получить гарантии, что не будут производиться обстрелы.

Технически мы можем запустить станцию, она может работать, это решение руководства нашей страны, кабинета министров о взаимодействии с МАГАТЭ. Евгений Балицкий, врио губернатора Запорожской области

Ранее Балицкий обратился в МИД с просьбой поднять вопрос о блокировке КПП в Васильевке.

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