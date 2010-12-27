Время в пути на "Сапсане" между Москвой и Петербургом сократят на полчаса

Изначально время поездки между столицами составляло три часа 55 минут.

ОАО "Российские железные дороги" намерены сократить время движения "Сапсанов" между двумя столицами на 30 минут. Поездка от Петербурга до Москвы должна занять всего три часа. Об этом сообщило АГН "Москва" со ссылкой на начальника дирекции скоростного сообщения — филиала РЖД Антона Петрова.

Петров отметил, что изначально время поездки между столицами составляло три часа 55 минут, а сейчас — три часа 30 минут. В скором времени планируется сократить этот интервал до трех часов.

Новые остановки по маршруту "Сапсана" не появятся, так как это замедлит маршрут в целом.

Ранее в РЖД начались продажи билетов на модернизированные "Сапсаны".

Фото: Piter.tv