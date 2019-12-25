Временный график "Сапсана" станет постоянным до конца мая

Количество рейсов между столицами сократилось.

ОАО "РЖД" продлевает действие временного графика курсирования поездов "Сапсан" до 28 мая, сообщила пресс-служба организации.

С 12 по 28 мая каждый день между Москвой и Петербургом будут ходить 8 рейсов в утренние и вечерние часы. Количество рейсов будет увеличено до 12 (то есть по 6 пар) 15, 17, 22 и 24 мая.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в течение полугода. При этом дополнительная плата и сборы взиматься не будут. Для возврата средств необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Деньги за электронные билеты можно вернуть онлайн.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге паровоз времен войны прогудел песню "Священная война".

Фото: Piter.TV