Вратарь сборной Украины прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в "Зенит"

Он считает, что его бывший клуб сильнее нынешнего.

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Андрей Пятов в интервью YouTube-каналу Football Hub поделился мнением о переходе защитника Ярослава Ракицкого в "Зенит".

Я считаю, что "Шахтер" сильнее "Зенита", но это мое мнение. А это был выбор Ярослава, он так решил. Не мне судить его мнение. Лично я всегда буду его поддерживать. Понятно, конечно, сколько грязи на него вылилось после того перехода. Андрей Пятов, вратарь "Шахтера"

Напомнин, Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" в январе 2019 года. Большинство украинских болельщиков и спортсменов были недовольны решением защитника уехать играть в Россию. Вскоре после переезда его перестали вызывать в национальную сборную. Ракицкий провел в составе сине-бело-голубых 45 матчей, забил четыре гола и помог клубу в прошлом сезоне стать чемпионом РПЛ.

Ранее стало известно, что в "Тамбове" ждут возвращения Юрия Жиркова.

Видео: YouTube / Football Hub