Вратарь "Уфы" Александр Беленов поделился мнением об экономической ситуации в России

Он призывает не верить тому, что говорят в телевизоре.

Вратарь "Уфы" Александр Беленов в интервью порталу "Чемпионат.com" рассказал о том, что думает об экономической ситуации в России.

"С экранов телевизоров говорят, что у нас все процветает и скоро заживем. Не всему надо верить. Достаточно отъехать от Москвы, и сразу становится все понятно. Например, стадион в Саранске стоит пустой - сколько на него надо тратить денег? Отдайте их лучше в больницы. Все хотят оперироваться в Германии, Израиле или Италии, потому что там уровень медицины лучше. Почему не сделать этого у нас? Есть же Сколково, что оно собой представляет? Я часто езжу в интернаты. Смотрю, как живут дети, и вижу: ни черта у нас все не хорошо" - сказал Беленов.

Напомним, Александр Беленов выступает в "Уфе" с февраля 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу клуб занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков после 22 матчей. 9 марта Беленов сыграл сотый матч в карьере на ноль. "Уфа" сыграла вничью с "Зенитом" - 0:0.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с заявлением, что ситуация в национальной экономике находится под контролем.

Фото: VK / @ufafc