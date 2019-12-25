Агрессивная собака укусила петербуржца в область паха в Царском Селе

Неизвестная собака покусала петербуржца в Баболовском парке в Царском Селе. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 42-летнего пострадавшего, агрессивная собака напала на него у Слоновых ворот днём 3 октября. Пёс укусил петербуржца в область паха. Врачи диагностировали у мужчины укушенную рану паховой области и полового члена.
Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Также ранее девочку-подростка покусала соседская собака в доме на проспекте Кузнецова.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все