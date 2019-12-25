"Фонтаном бьёт нормальная больничная жизнь".

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке. Наблюдениями из своей медицинской практики поделился русский врач-реаниматолог из в Бруклинской центральной больницы Евгений Пинелис. Он написал пост о нынешней ситуации на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что "непостежимым образом" коронавирус из его клиники исчез и "фонтаном бьёт нормальная больничная жизнь". По его словам, в реанимации ещё есть два тяжёлых пацеинта, которые сражаются с инфекцией, но в остальном ситуация обычная.

Пинелис рассказал, что в коронавирусной зоне тихо. Команда врачей скучает, пациентов почти нет, а повсюду в клинике разбросаны средства индивидуальной защиты — маски и респираторы.

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