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Врачи санитарной авиации помогли жителю Ленобласти со сломанным позвоночником
Сегодня, 20:45
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smirenny

Врачи санитарной авиации помогли жителю Ленобласти со сломанным позвоночником

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Пациента госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Как стало известно во вторник, 26 мая, вертолет санитарной авиации вылетел в Выборг и помог спасти жизнь местному жителю. 

Сообщается, что у мужчины сломан позвоночник и диагностировано сотрясение мозга. Его доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. 

Напомним, что в Петербурге установлен лимит времени, за которое должна приехать бригада скорой помощи. Лимит составил 20 минут.

Ранее мы писали, что минздрав впервые назвал число медиков, скончавшихся от COVID-19.

Фото: пресс-служба НССА  

Теги: нии скорой помощи, санитарная авиация, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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