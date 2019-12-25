Врачи санитарной авиации помогли жителю Ленобласти со сломанным позвоночником

Как стало известно во вторник, 26 мая, вертолет санитарной авиации вылетел в Выборг и помог спасти жизнь местному жителю.
Сообщается, что у мужчины сломан позвоночник и диагностировано сотрясение мозга. Его доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.
Напомним, что в Петербурге установлен лимит времени, за которое должна приехать бригада скорой помощи. Лимит составил 20 минут.
Ранее мы писали, что минздрав впервые назвал число медиков, скончавшихся от COVID-19.
Фото: пресс-служба НССА
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