Минздрав впервые назвал число медиков, скончавшихся от COVID-19

Данные по погибшим медработникам подтверждают в субъектах РФ.

Министерство здравоохранения России впервые назвало данные о числе медиков, скончавшихся от COVID-19. Заявление сделала директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова.

По её словам, это данные за минувшую пятницу, 26 мая. Минздрав ведёт учёт погибших от коронавируса медиков. Летникова подчеркнула, что данные по погибшим медработникам подтверждают в субъектах РФ.

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