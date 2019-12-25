Как донорская плазма помогает в лечении от коронавируса

Эксперты отмечают, что улучшения начинаются через сутки.

Стало известно, что число пациентов с коронавирусом, выздоровевших после переливания плазмы, растет. Что это за метод лечения и будет ли он прорывом в пандемии, выяснил "АиФ. Петербург".

Врач городской больницы № 40 Анатолий Спирин рассказал, что заразился на работе. Он поделился, что из-за ужасного самочувствия собирался писать завещание.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы №40 Евгений Гарбузов отметил, что после применения гипериммунной плазмы уже на следующие сутки клиническая ситуация у Анатолия Спирина стала меняться. Еще через сутки опасения ушли полностью.

В больнице №40 плазму перелили еще трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции, одного уже выписали. Данный метод подарил жизнь всего девяти петербуржцам.

О методе впервые заговорили, когда пандемия вспыхнула в Ухане. Медики подтвердили исследование метода 11 больными, находившимся в критическом состоянии: через сутки воспалительный процесс у них спадал. Однако данный реконвалесцентный способ начали исследовать на животных еще два века назад. Так, с 1920-х и до войны с его помощью боролись со скарлатиной, а до 1970-х – против коклюша. Антибиотики, вакцины и другие сильнодействующие препараты вытеснили метод с рынка. Уточняется, что про переливание плазмы, как лечения, вспомнили в 2014 году, когда бушевала лихорадка Эбола.

Эксперты утверждают, что сейчас этот способ рассматривается скорее как эксперимент. Главный врач городской станции переливания крови Татьяна Засухина отметила, что первые результаты были положительными лишь в 30% случаев.

Это не панацея, но метод работает. На данный момент его применение носит экспериментальный, научно–исследовательский характер. Важно также установить точные сроки, когда переливание плазмы выздоровевшего больному, окажется наиболее эффективно. Минздрав России уже ведет разработку протокола такого лечения объяснила Засухина

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Фото:Piter.TV