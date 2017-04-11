Врачи рассказали о состоянии девочки, которая выстрелила себе в голову из травмата

Специалисты отметили, что девочка родилась в рубашке.

Врачи рассказали о состоянии пятилетней девочки, которая выстрелила себе в голову из травмата. Специалисты отметили, что ребенок родился в рубашке. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Малышку доставили в больницу с огнестрельным ранением в голову. По словам медиков, произошло настоящее чудо. Девочка могла потерять глаз, если бы пуля ушла на несколько миллиметров в сторону. Но удар пришелся на нижний край орбиты и скуловую кость. Будет ли ребенок видеть, это другой вопрос, на который врачи пока не могут ответить.

Несчастный случай произошел накануне вечером в поселке Никольское. Глава семейства вернулся после работы домой и положил в доступное место травматический пистолет "Оса". Девочка взяла оружие и выстрелила себе в голову. По словам правоохранительных органов, разрешение на ношение оружия у мужчины было, но он пренебрег правилами хранения. Это и привело к таким последствиям.

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