Медики рассказали о ситуации с COVID-19 в петербургских больницах

По сравнению с апрелем, пациентов стало однозначно больше.

Медики городских лечебных учреждений рассказали о ситуации с COVID-19 в больницах. По их словам, в мае пациентов стало однозначно больше, чем в апреле. Скорым приходится ждать очереди, а больницам – уплотнять палаты. Об этом пишет "Фонтанка".

Медсестра Покровской больницы Анна (имя изменено) отметила, что по сравнению с апрелем, обстановка с коронавирусом в городе тяжелее. Основной поток пациентов начался после майских праздников.

Санитарка городской больницы №38 имени Семашко Юлия (имя изменено) заявила об изменении симптомов коронавируса – обоняние часто может вообще не меняться, а вот температура, напротив, поднимается высокая. Кроме того, стали серьезнее постковидные осложнения.

По мнению фельдшера скорой и неотложной помощи Марины (имя изменено), рост числа больных коронавирусом связан с наступление теплой погоды, а не с майскими праздниками, как многие думают.

Ранее мы писали, что за неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 14%.

Фото: Piter.TV