Кроме того, на 4,29% выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом.

За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 14,05%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 26 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Также по сравнению с данными прошлой среды на 0,81% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. Кроме того, на 4,29% выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом.

Эпидемическая ситуация диктует необходимость всеобщей вакцинации для граждан 18 лет и старше, не имеющих медицинских противопоказаний к прививке от COVID-19. В Петербурге созданы все условия для безопасной вакцинации горожан. Прививка доступна в любом районе города и бесплатна. Вакцинация является самым действенным фактором в борьбе со смертностью от COVID-19. – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки 131 человек в Петербурге вакцинировались "КовиВаком".

Фото: Piter.tv