Врачи пытались реанимировать мужчину в одном из кафе в Петроградском районе

Две бригады медиков боролись за его жизнь, однако, по словам очевидцев, его не смогли спасти.

Во вторник, 21 декабря, в Петроградском районе Петербурга медики пытались реанимировать мужчину в одни из кафе. Мужчина скончался. Об этом сообщает "78.ru".

По данным издания, на пересечении улицы Ленина и Большой Пушкарской улицы на улице петербуржец почувствовал недомогание и потерял сознание. После этого его занесли в помещение. Две бригады медиков боролись за его жизнь, однако, по словам очевидцев, его не смогли спасти. О причинах смерти на сегодняшний день неизвестно. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее шестилетний ребенок умер на приеме у стоматолога после ввода наркоза на Шаврова. По предварительным данным, у маленького петербуржца остановилось сердце.

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