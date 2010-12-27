Врачи: "Спортсменам полезно пить кофе перед тренировкой"

Также эксперты назвали другие положительные и отрицательные моменты регулярного употребления кофе.

Эксперты рассказали о позитивных и негативных последствиях ежедневного употребления кофе. Об этом сообщил портал Медикфорум.

Из положительного, кофе может улучшить настроение и хорошо сказываться на работе мозга (повышение концентрации и памяти). Некоторые эксперты уверены, что натуральный кофе без сахара снижает риск развития болезни Паркинсона, диабета второго типа и даже онкологии. Кофе полезен для спортсменов, особенно перед тренировками. Напиток помогает улучшить показатели во время занятий за счет бодрящего эффекта.

Что касается негативного воздействия, то из-за частого употребления кофе могут повышаться холестерин и давление. Также этот горячий напиток вызывает беспокойный сон, тревогу и головные боли.

Ранее стало известно, какой кофе любят офисные сотрудники в Петербурге.