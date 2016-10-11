Ошибки, которые вы совершаете при уходе за внешностью

Например, среди многих девушек популярны "хоум-маски" для лица, которые на самом деле могут смывать защитный слой кожи.

Эксперты рассказали, какие ключевые ошибки женщины допускают в уходе за собой. Об этом сообщило издание ngs.ru.

Как рассказали косметолог Ирина Бранчукова и стоматолог Александр Керимов, большая часть советов бьюти-блогеров являются неверными.

Например, среди многих девушек популярны "хоум-маски" для лица, которые на самом деле могут смывать защитный слой кожи и делать ее еще более чувствительной. Также не стоит часто пользоваться аптечной косметикой, ее нужно применять только по предписанию врача.

Еще одна частая ошибка в порядке ухода за кожей. Летом в первой половине дня нужно кожу увлажнять, а на ночь питать, зимой ситуации обратная. Многие не учитывают этот факт. Также косметолог напомнила о важности нанесения даже в холодное время года кремов с SPF-защитой.

Стоматолог Александр Керимов в свою очередь рассказал, что многие люди неправильно чистят зубы и пренебрегают чисткой вечером. Также некоторые люди делают косметическое отбеливание зубов в салонах красоты. Этого делать нельзя без консультации врача-стоматолога.

Ранее дерматолог рассказала, как улучшить цвет лица в условиях самоизоляции.

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