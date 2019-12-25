Характерны такие симптомы как зуд кожи на руках и ногах, спутанность сознания

Врачи США назвали ранние симптомы коронавируса. С заявлением выступили врачи клиники Майо.

Они рассказали, что довольно часто у пациентов, заразившихся COVID-19, желудочно-кишечные симптомы проявляются раньше респираторных. Это, например, отсутствие аппетита, тошнота, рвота и диарея. Также один из ранних симптомов — потеря запаха и вкуса.

Также медики напоминают, что для новой коронавирусной инфекции также характерны такие симптомы как зуд кожи на руках и ногах, спутанность сознания, и проблемы с глазами.

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