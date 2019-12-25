Врача детской петербургской больницы подозревают в грабеже

Она подозревается в краже смартфона у прохожей на улице.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в грабеже, которая является врачом детской городской больницы. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию еще 7 августа обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что 1 августа около восьми вечера у дома № 18 по улице Есенина неизвестная отняла у нее iPhone 6.

Накануне у дома 10 по улице Есенина была задержана подозреваемая. Ею оказалась 36-летняя врач-педиатр, она находится под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе из квартиры пенсионера на Комендантском проспекте вынесли почти 3 млн рублей и драгоценности.

Фото: Piter.tv