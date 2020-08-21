Врач сообщил об улучшении состояния Навального

Отправить его на лечение в Германию пока нельзя.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский сообщил об улучшении состояния Алексея Навального.

Однако, по его словам, состояние политика остаётся нестабильным — это не позволяет транспортировать его для лечения в Германию. К такому решению пришёл собранный консилиум врачей.

Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. Александр Мураховский, главный врач омской больницы скорой медицинской помощи

Он отметил, что нужно добиться стабилизации состояния Навального. Мураховский заявил, что для постановки диагноза Навальному нужно провести ещё ряд исследований, которые займут около двух суток.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в самолёте, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали. В его команде сразу заявили об отравлении. Врачи эту версию не исключили. Препарат и диагноз в данный момент устанавливается.

Ранее мы писали, что в организме Навального нашли опасное вещество.

Видео: Telegram/LIFE SHOT