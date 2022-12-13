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Врач рассказала петербуржцам, где искать гормон радости в период мартовской хандры
Сегодня, 12:35
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Врач рассказала петербуржцам, где искать гормон радости в период мартовской хандры

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Есть универсальные виды деятельности, которые помогают почувствовать себя счастливым.

Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала петербуржцам, где найти гормон счастья, когда не хватает тепла и солнца. Рекомендации медика опубликовали в "Петербургском Дневнике".

По словам специалиста, настроение поднимают бананы и шоколад. Эти продукты содержат аминокислоту триптофан, которая в организме превращается в серотонин.

Также человек испытывает радость, когда занимается любимым хобби. Но если такое еще не нашлось, есть универсальные виды деятельности, которые помогают почувствовать себя счастливым. В этот список вошли занятия спортом и пение.Во время тренировок и обычного пения даже в ванной у людей вырабатывается другой гормон счастья – окситоцин, который стимулирует выработку серотонина. 

Поднимает настроение взаимодействие с животными. Можно поиграть с кошкой или собакой, погладить питомцев. Гормон радости вырабатывается при встрече с любимыми людьми, поэтому нужно как можно чаще общаться с теми, кто транслирует позитив.

Ранее на Piter.tv: врач ЛОКБ рассказала, как сохранить иммунитет.

Фото: pexels.com

Теги: врач-эндокринолог, где искать радость, здоровье, медицина, эмоциональное здоровье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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