Врач рассказал, когда лучше начинать новогодний ужин

Перед застольем нужно потанцевать, подвигаться и даже подышать свежим воздухом.

Заведующий кафедрой гигиены питания Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Виктор Закревский рассказал "Петербургскому Дневнику", когда нужно садиться за новогодний стол.

Медик отметил, что переедать ночью очень вредно. Лучше всего соблюдать привычный режим питания и садиться за стол вечером.

За два-три часа до застолья можно устроить премедикацию – выпить бокал сухого вина. Перед ужином нужно потанцевать, подвигаться и даже подышать свежим воздухом. А вот садиться за стол лучше всего в 20 часов вечера. После полуночи не стоит есть жирную и "тяжелую" пищу, лучше ограничиться легкими закусками, фруктами.

Также медик напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует. Между "первой и второй" перерыв необходимо соблюдать, чтобы не вредить организму.

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