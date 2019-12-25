Медик назвала полезные свойства продукта.

Врач посоветовала употреблять осенью авокадо. Об этом в интервью журналистам радио Sputnik рассказала консультант по лечебному питанию Марина Сергиенко. По словам эксперта, употребление данного продукта в холодное время года положительно сказывается на иммунитете.

Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E – это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет Марина Сергиенко, эксперт

Медик напомнила, что в авокадо находятся полиненасыщенные жирные кислоты и другие жиры. Они влияют на укреплении сердечно-сосудистой системы, в гормональных процессах, продлевают жизнь. Употреблять продукт лучше с утра из-за его калорийности. Авокадо надолго зарядит энергией.

Названы важные продукты для борьбы с вирусами и стрессом этой осенью.

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