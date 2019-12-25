При противопоказаниях вакцину от коронавируса не поставят.

Врач перечислила причины для отказа в вакцинации от COVID-19. Главный врач московской городской поликлиники под номером два Наталья Шиндряева рассказала журналистам "РИА Новостей" о том, что существует несколько факторов, по которым медики могут отказать гражданину в прививке от коронавируса.

Вакцинировать нельзя человека, который недавно вакцинировался другим препаратом, болеющим ОРЗ, а также лицам, старше 60 лет.

Перед вакцинацией доктор осматривает пациента. Те же самые требования, как и к введению других иммунобиологических препаратов, других вакцин. На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Наталья Шиндряева, врач

Напомним, что при противопоказаниях вакцинироваться не смогут даже люди, входящие в группы риска. На утро 5 декабря в Москве развернуто 70 прививочных пунктов при взрослых поликлиниках. Вакцинировать желающих будут российским препаратом "Спутник V" ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера.

В Москве началась вакцинация представителей групп риска от COVID-19.

Фото: Piter.tv