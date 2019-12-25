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Врач опровергла информацию о росте болезней после КТ-исследований
Сегодня, 11:56
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nastya960

Врач опровергла информацию о росте болезней после КТ-исследований

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Доктор также подчеркнула, что медики лишний раз и так стараются не назначать КТ, если в этом нет острой необходимости.

Недавно Роспотребнадзор предупредил, что из-за увеличившегося количества исследований при помощи компьютерной томографии (КТ) доза облучения в крупных городах России увеличилась в полтора раза. Это в свою очередь может привести к всплеску заболеваний.

С таким выводом не согласилась исполняющая обязанности заведующего отделением лучевой диагностики Видновской районной клинической больницы Ольга Друзенко. В эфире "Радио 1" она пояснила, почему такие посылы являются необоснованными.

Чтобы развилась лучевая болезнь, пороговая доза должна составить 1 грей. Это весьма высокий уровень, для этого нужно облучаться десятки и сотни часов подряд. Доза при проведении КТ-исследования составляет примерно 100 грей.

Ольга Друзенко

Доктор также подчеркнула, что медики лишний раз и так стараются не назначать КТ, если в этом нет острой необходимости.

Фото: pixabay

Теги: компьютерная томография, ольга друзенко
Категории: Лента новостей, Новости России,

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