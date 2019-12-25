Такое увеличение коллективной дозы потенциально повышает риск радиационно-индуцированных заболеваний.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уеные петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева в начали сбор данных о количестве КТ-исследований по России. После они проведут оценку последствий этих исследований для здоровья.

Как оказалось, коллективная доза облучения от исследований с января по март 2020 года возросла в 1,5 раза. Речь идет о Москве, Петербурге и Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса.

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