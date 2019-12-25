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В Петербурге за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:50
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nastya960

В Петербурге за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса

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Из больниц выписали 75 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 394  случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе  1 396 (25,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 160 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 35. За последние сутки подтверждена смерть 79 пациента, в том числе 6 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали  3 420 пациентов, в том числе 75 человек в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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