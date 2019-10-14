Михаил Гинзбург рассказал об опасности заражения ботулизмом.

Врач назвал смертельную опасность домашних заготовок. Об этом в рамках телевизионной программы "О самом главном" рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Выпуск опубликован на YouTube-канале. Специалист напомнил, что употребление в пищу данных заготовкой может привести к заболеванию ботулизмом.

Медик уточнил, что вместе с неотмытыми фрагментами почвы в заготовки попадает бактерия Clostridium botulinum. Она вырабатывает токсин в условиях герметичной упаковки и хранении при комнатной температуре. Чаще всего бактерия распространяется в консервах с мясом, рыбой и грибами. При этом заблокировать токсины могут соль, сахар, уксус и термическая обработка.

Михаил Гинзбург отметил, что наличие токсина нельзя выявить по запаху или вкусу. От ботулизма гибнет около трети зараженных. Однако болезнь фиксируется гораздо реже, чем другие кишечные инфекции.

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Видео: YT / О самом главном