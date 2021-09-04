Врач-гинеколог из Петербурга Ольга Ларина рассказала, как покорила Казбек и Эльбрус

На вершинах двух покоренных гор женщина установила флаг больницы Святого Георгия и флаг родного Магадана.

Врач-гинеколог Ольга Ларина из петербургской больницы Святого Георгия в августе этого года покорила Казбек и Эльбрус. О том, как ей удалось это сделать она рассказала spbdnevnik.ru

До начала пандемии 33-летняя Ларина работала врачом-гинекологом, затем ей, как и многим другим врачам, пришлось перепрофилироваться в инфекциониста. Сейчас она работает врачом-специалистом в приемном покое стационара.

После изнурительной работы в красной зоне женщина решила, что нужна перезагрузка и отправилась покорять горные вершины. Хотя она никогда этого не делала. Ларина начала готовиться к походу делать разные силовые упражнения.

На Казбек решили подниматься с севера. Это не коммерческий, а самый сложный маршрут. В группе было десять человек, дошли двое: доктор Ларина и инструктор, остальные отказывались на разных этапах. У некоторых людей из группы началась горная болезнь. А у Ольги ее не было – видимо, сказалась подготовка в красной зоне, где полуторагодовое кислородное голодание стало уже делом привычным.

У Лариной был тяжелый рюкзак и инструкторы очень многое убрали из него, даже хотели оставить аптечку, но врач сказала, что готова отказаться от всего, только не от аптечки.

После покорение Казбека инструктор предложил подняться на Эльбрус. Ларина согласилась. На вторую вершину они поднимались в тяжелых погодных условиях, настойчивая Ольга не стала отступать и покорила Эльбрус. На вершинах двух покоренных гор женщина установила флаг больницы Святого Георгия и флаг родного Магадана.

В ближайших планах у Ольги Лариной научиться плавать и переплыть Босфор.

Сотрудники комитета финансов Петербурга покорили Эльбрус.

Фото: pexels

