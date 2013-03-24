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Сотрудники комитета финансов Петербурга покорили Эльбрус
Вчера, 22:30
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nadezhda_sib

Сотрудники комитета финансов Петербурга покорили Эльбрус

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До вершины команда сотрудников добралась 6 мая.

Сотрудники комитета финансов Петербурга решили отпраздновать юбилей ведомства восхождением на Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На высоту 5642 метра поднялась команда из 8 человек, в их числе был председатель Алексей Корабельников. На вершине установили флаг комитета. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил заслуги в работе ведомства за прошедший год: корректировку бюджета, выделение средств на борьбу с пандемией, строительство новых объектов. 

В 2021 году исполняется 90 лет со дня образования Ленинградского городского финансового отдела – предшественника комитета.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в честь 65-летия метрополитена в Петербурге прошел забег. Один из сотрудников пробежал 65 км. 

Фото: пресс-служба комитета финансов СПб 

Теги: комитет финансов, смольный, эльбрус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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