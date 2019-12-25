Петербургский врач рассказала, кто наиболее подвержен постковидному синдрому

Он выражается в нарушениях со стороны нервной системы.

Молодые люди чаще пожилых страдают от постковидного синдрома. Об этом заявила врач, лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Варвара Рябкова в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, постковидный синдром выражается в нарушениях со стороны нервной системы. Переболевшие COVID-19 люди замечают снижение производительности, депрессию, нарушение сна и другие проблемы.

Интересно, но чаще всего такие нарушения медики наблюдали у людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, дома. В основном это пациенты в возрасте 30-50 лет. Однако с постковидным синдромом может столкнуться каждый.

Люди старшего возраста чаще страдают от повреждений легких и сердечно-сосудистой системы. После коронавируса у них, как правило, появляется отдышка, колеблется артериальное давление, развивается сердечная недостаточность. При этом постковидный синдром у них встречается реже, чем у молодых.

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