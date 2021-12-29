Роспотребнадзор: у подростков постковидный синдром менее выраженный

В Роспотребнадзоре заявили, что у подростков постковидный синдром менее выраженный, чем у взрослого населения. При этом несовершеннолетние пациенты чаще всего жалуются медикам на снижение способности к обучению, проблемы с памятью и запоминанием. Такое заявление в эфире телеканала "Доктор" сделала заместитель главы по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. Запись программы доступна на YouTube-канале.
Это действительно больше всего беспокоит, потому что снижается результативность в учебе, успеваемость, и это надо учитывать и родителям, и учителям, чтобы вовремя выявить и вовремя помочь ребенку.
Татьяна Руженцова, специалист Роспотребнадзора
Профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней от Сеченовского Университета Даниил Мунблит подтвердил слова коллеги от усталости пациентов, перенесших заражение ковидом. По его словам, подростки жалуются на нейрокогнитивные проблемы - с памятью, "туман" в голове.
Пансионат "Балтиец" в Репино перестал работать как COVID-обсерватор.
Фото и видео: YouTube / Телеканал "Доктор"
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