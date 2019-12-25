Врач Измаилов призвал россиян отказаться от скупки лекарств в аптеках

По его оценке, скупка лекарств вызывает нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит на рынке. Аптечные сети в силах обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев.

Научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков призвал россиян перестать скупать лекарства в аптеках. Об этом пишут РИА Новости.

По словам эксперта, купленные лекарства имеют определенный срок годности. Действия россиян бессмысленны. Измалков подчеркнул, что запасов на складах достаточно. По его оценке, скупка лекарств вызывает нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит на рынке. Аптечные сети в силах обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев. Специалист добавил, что лекарства и изделия медицинского назначения не находятся под санкциями.

За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки, и поставки препаратов возобновятся. Николай Измалков, научный консультант Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, главный врач клиник университета

Измалков не исключает, что у лекарств может изменится цена. Она будет зависеть от курса валюты, а не от логистики.

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Фото: МК В ПИТЕРЕ