В России впервые с марта зафиксировали более 11 тысяч новых случае COVID-19

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Москве.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это наивысший показатель с 24 феврали, когда за 24 часа выявили 11 749 новых пациентов с COVID-19.

Последний раз выше 11 тысяч число заболевших поднималось в марте. 6 марта выявили 11 022 новых случаев.

Больше всего новый кейсов в Москве. Столичные врачи за сутки выявили 5245 больных COVID-19. Для Москвы это стало новым максимумом с середины января.

На втором месте по числу новых случаев Петербург – 859 человек с коронавирусом. В Московской области – 801, в Нижегородской – 172, в Ростовской – 156.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 5,167 млн пациентов с COVID-19. Официально от коронавируса умерло 125 278 человек.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 еще не преодолена, но экономика РФ восстанавливается

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