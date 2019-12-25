Впервые с 6 июля евро опустился ниже 87 рублей

Курс доллара упал до 73,77 рубля.

Третий день подряд курс рубля растет по отношению к доллару и евро. Такие данные приводятся на Московской бирже.

Так, впервые с 6 июля курс евро упал ниже 87 рублей. Курс доллара на 10:07 мск с расчетами "завтра" опустился до 73,77 рубля, а курс евро до 87,02 рубля. Однако немного ранее курс валюты составлял 86,98 рубля.

На позитивном внешнем фоне растет и отечественный рынок акций, но нефть дешевеет.

На 08:00 мск сентябрьские фьючерсы на нефть Brent снизились до 71,86 доллара за баррель, а стоимость американской нефти WTI упала до 69,97 рубля.

Ранее мы писали, что российские власти ищут способы для снижения цен на картофель и овощи открытого грунта.

Фото: pexels