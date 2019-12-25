Американские ученые изучили коричневого карлика BDR J1750+3809.

Впервые пойман радиосигнал от гигантской супер-планеты. Об этом рассказали ученые из Гавайского университета в статье для The Astrophysical Journal. Аналитики изучили объект под наименованием BDR J1750+3809, который является коричневым карликом. Ранее эти небесные тела находились при помощи обзоров неба в инфракрасном диапазоне.

Супер-планета BDR J1750+3809 идентифицирована при помощи Low-Frequency Array (LOFAR) в Европе. Затем ее наличие подтвердил телескоп обсерватории Джемини на вершине горы Мауна-Кеа. Ученые напомнили, что коричневые карлики не способны излучать свет как звезды, но они испускают определенные радиосигналы, а также генерируют полярные сияния. Последнее связано с наличием мощного магнитного поля, аналогичного Юпитеру.

Напомним, что коричневые карлики считаются промежуточным звеном между гигантскими газовыми планетами и самыми маленькими звездами. У них нет достаточной массы для проведения термоядерного синтеза. Новое исследование говорит о том, что при помощи чувствительных радиотелескопов специалисты могут обнаружить даже самые тусклые коричневые карлики, а также газовых гигантов, свободно летящих в космосе.

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