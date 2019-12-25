Телескоп ALMA открыл самую молодую планетную систему

Небесное тело продолжает расти.

Телескоп ALMA (Atacama) открыл самую молодую планетную систему. Об этом рассказала международная группа ученых в публикации для издания Nature. По данным специалистов, обнаружена самая молодая из всех известных планет, которая все еще продолжает расти. Космический аппарат сделал серию фотографий, на котором виден протозвездный диск с многочисленными промежутками и кольцами пыли. В последних происходит рождение планет.

Мы привыкли думать, что звезды сначала вырастают до полноценного размера, и лишь затем вокруг них появляются планеты. Но теперь мы видим, что протозвезды и планеты растут и развиваются вместе с самого начала, как братья авторы работы

Новая система находится в 470 световых годах от Земли и расположена глубоко в плотном межзвездном облаке L1709 в созвездии Змееносца. Центром является протозвезда IRS 63. Сейчас она окутана газопылевым облаком (оболочкой). На то, чтобы набрать массу, у протозвезды может уйти миллион лет. Сейчас объект вдвое моложе - ей 500 тысяч лет.

Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды.

Фото: Pixabay.com