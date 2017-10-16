Фантастические кадры из Таиланда: Очевидцы сняли на видео "огненную радугу"

В сети появилось видео необычного атмосферного явления.

Необычайно красивое зрелище возникло в небе над провинцией Чиангмай в Таиланде. Очевидцы сняли на видео это необычное и очень редкое явление. Из-за большого белого пушистого облака выглядывала огненная радуга.

Огненная радуга, так окрестили ученые это необычайно красивое явление, считается одним из самых редких явлений природы. Она обычно появляется на фоне легких высотных облаков, состоящих из маленьких кристаллов льда. Огненная радуга возникает обычно спонтанно, и ей не предшествует дождь, как перед обычной радугой.

Видео: YouTube/srinivasgoud kashagouni