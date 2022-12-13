Возобновление рейсов между Петербургом и Пекином не приведет к наплыву туристов

Рейсы пока что будут осуществляться раз в неделю.

Между Петербургом и Пекином с 19 февраля снова откроют прямое авиасообщение. Перелеты возобновятся впервые с начала 2020 года.

Российские эксперты туриндустрии в разговоре с "Невскими Новостями" отметили, что еженедельные рейсы не приведут к большому наплыву китайских туристов в Петербург. Однако президент Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Петербурга Арнольд Риш считает, что возобновление рейсов несколько увеличит турпоток в город на Неве.

Похожего мнения придерживается вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он считает, что без увеличения числа рейсов организовать масштабный туристический обмен не получится.

Фото: Piter.tv