Возобновление рейсов между Петербургом и Пекином не приведет к наплыву туристов

Между Петербургом и Пекином с 19 февраля снова откроют прямое авиасообщение. Перелеты возобновятся впервые с начала 2020 года.
Российские эксперты туриндустрии в разговоре с "Невскими Новостями" отметили, что еженедельные рейсы не приведут к большому наплыву китайских туристов в Петербург. Однако президент Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Петербурга Арнольд Риш считает, что возобновление рейсов несколько увеличит турпоток в город на Неве.
Похожего мнения придерживается вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он считает, что без увеличения числа рейсов организовать масштабный туристический обмен не получится.
Фото: Piter.tv
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