Съемки "Дома-2" могут возобновить в конце февраля

15 участников проекта оставили в резерве и попросили не планировать поездки на это время.

Съемки реалити-шоу "Дом-2" могут возобновить в конце февраля. Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на источник.

По некоторым данным, 15 участников проекта оставили в резерве – их попросили не планировать поездки на это время и быть готовыми к старту съемок.

В начале отснимут пилотный выпуск шоу. Решение о показе примут после завершения съемок. На каком канале будут транслировать "Дом-2" в случае его перезапуска, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что права на показ реалити-шоу хочет выкупить "Триколор". Также велись переговоры с онлайн-кинотеатрами и площадками "СТС Медиа".

Фото: ВКонтакте / Дом 2