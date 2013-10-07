Возле "Гражданского проспекта" установят более 700 новых фонарей

В квартале между улицей Ушинского, проспектом Просвещения, Гражданским проспектом, проспектом Луначарского проживают 11,5 тысяч петербуржцев.

В четверг, 2 декабря, в Калининском районе начали реконструкцию наружного освещения. Речь идет о квартале рядом со станцией метро "Гражданский проспект", между улицей Ушинского, проспектом Просвещения, Гражданским проспектом и проспектом Луначарского.

Количество светильников там увеличат в три раза, устаревшие заменят на современные светодиодные. Воздушные линии, которые частично выполнены из неизолированного провода, сменят надежные новые электросети, также заменят железобетонные опоры на металлические.

Работы завершат в 2022 года. Территорию жилого массива осветят 747 светильников и прожекторов нового поколения. Будут установлены 614 уличных опор. Новое освещение получат 16 детских и спортивных площадок, проходы к двум школам, четырем детским садам и другим социально значимым объектам.

Ранее мы писали, что на Краснопутиловской установят 454 энергосберегающих фонаря.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет" / Вконтакте