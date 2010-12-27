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Возле Таврического сада появится новая оранжерея
Сегодня, 20:04
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IRINA_CHALKINA

Возле Таврического сада появится новая оранжерея

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Ее стоимость оценивают в 1 млрд рублей.

В четверг, 21 марта, стало известно о том, что возле Таврического сада появится новая оранжерея. Об этом информирует РБК.

Так, новое креативное пространство займет участок на на углу Потемкинской и Шпалерной улиц. В данный момент там располагаются заброшенные постройки. В администрации города отметили, что новая постройка никак не заденет действующую оранжерею.

Наша задача создать на месте исторического комплекса оранжереи комфортную среду нового типа. После реализации проекта у Петербурга будет новая зеленая зона и новая модная точка притяжения для горожан и гостей

отметил парламентарий Евгений Елин 

Так, новую территорию озеленят и заполнят интерактивными пространствами для детей. 

Елин подчеркнул, что данный проект реализовывается при помощи государственного-частного партнерства.

Ранее мы сообщали о том, что Макаров предложил петербуржцам оценить инициативу сезонного перевода времени

Фото:pixabay

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Теги: евгений елин, новости спб, оранжерея, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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