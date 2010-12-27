Ее стоимость оценивают в 1 млрд рублей.

В четверг, 21 марта, стало известно о том, что возле Таврического сада появится новая оранжерея. Об этом информирует РБК.

Так, новое креативное пространство займет участок на на углу Потемкинской и Шпалерной улиц. В данный момент там располагаются заброшенные постройки. В администрации города отметили, что новая постройка никак не заденет действующую оранжерею.

Наша задача создать на месте исторического комплекса оранжереи комфортную среду нового типа. После реализации проекта у Петербурга будет новая зеленая зона и новая модная точка притяжения для горожан и гостей отметил парламентарий Евгений Елин

Так, новую территорию озеленят и заполнят интерактивными пространствами для детей.

Елин подчеркнул, что данный проект реализовывается при помощи государственного-частного партнерства.

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