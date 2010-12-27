В четверг, 21 марта, стало известно о том, что возле Таврического сада появится новая оранжерея. Об этом информирует РБК.
Так, новое креативное пространство займет участок на на углу Потемкинской и Шпалерной улиц. В данный момент там располагаются заброшенные постройки. В администрации города отметили, что новая постройка никак не заденет действующую оранжерею.
Наша задача создать на месте исторического комплекса оранжереи комфортную среду нового типа. После реализации проекта у Петербурга будет новая зеленая зона и новая модная точка притяжения для горожан и гостей
отметил парламентарий Евгений Елин
Так, новую территорию озеленят и заполнят интерактивными пространствами для детей.
Елин подчеркнул, что данный проект реализовывается при помощи государственного-частного партнерства.
Ранее мы сообщали о том, что Макаров предложил петербуржцам оценить инициативу сезонного перевода времени
Фото:pixabay
Оставить комментарий