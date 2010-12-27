Пространство около "Горьковской" благоустроят по проекту школьников

Около метро появится подсветка, скамейки и навесы.

Около наземного вестибюля станции метро "Горьковская" появятся скамейки, навесы и подсветка. Об этом сообщила городская администрация.

Такие же объекты планируют установить вдоль дома № 8 по Большой Зеленина и у дома № 18 по проспекту Добролюбова. Проект администрации города предложили школьники в рамках проекта инициативного бюджетирования "Перемена".

На проект победителей (гамаки на Карповке) требуется 1,8 миллиона рублей, Смольный же зарезервировал 2,5 миллиона, поэтому оставшиеся средства было решено отдать на этот проект).

В Выборге благоустраивают дворы по инициативам жителей.

Фото: Piter.TV