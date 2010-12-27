В Выборге благоустраивают дворы по инициативам жителей

Первоочередность исполнения поступивших заявок определяется на основе конкурсного отбора общественной комиссией. При этом адреса, которые не вошли в список, учитываются при создании программы следующего года.

Благоустройство Выборга продолжается. На протяжении трех лет муниципальная программа по благоустройству дворовых территорий ориентирована на решение выявленных гражданами текущих проблем. Список адресов теперь формирует не муниципальная администрация, как это было ранее, а жители. Они же сами выбирают, как будет выглядеть дворовая территория.

Первоочередность исполнения поступивших заявок определяется на основе конкурсного отбора общественной комиссией. При этом адреса, которые не вошли в список, учитываются при создании программы следующего года.

Установлены новые детские площадки, объекты уличного освещения, лавочки, урны, асфальтированы проезды, оборудованы парковки для автомобилей, спортивные площадки.

В 2019 году благоустроены дворовые территории по следующим адресам: ул. Харитонова, 84; ул. Сухова, 10, Приморское шоссе, 18, 30; Ленинградское шоссе, 53; ул. Макарова, 7; ул. Красноармейская, 11; а также ул. Офицерская, 12, ул. Спортивная, 10 и 7; ул. Гагарина, 18 и 20, ул. Макарова, 2-4; ул. Приморская, 22-22а; ул. 2-я Южная, 2. Ведутся работы на пр. Победы, 33.

"В настоящее время производится экспертно-диагностическое обследование по всем видам работ. После получения экспертной оценки пройдут процедуры по приемке объектов", - сообщает начальник отдела благоустройства Вячеслав Костенко.

Источник: пресс-служба ЛО