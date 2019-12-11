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Воздух в России рекордно загрязнился

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Аналитики рассказали об "антирекорде" по количеству случаев загрязнения в стране.

Воздух в России рекордно загрязнился. Об этом сообщили специалисты из международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza. Аналитики заявили, что РФ побила рекорд по количеству эпизодов с высоким загрязнением атмосферы. За первый квартал 2020 года эксперты зарегистрировали 44 подобных случая. Этот показатель на 47 процентов выше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Это рекордный показатель: за последние пять лет по результатам первого квартала в среднем фиксировалось 25 случаев серьезных загрязнений

аналитики Finexpertiza

По данным агентства, самыми загрязняющими воздух населенными пунктами в России стали Улан-Удэ, Селенгинск, Чита, Минусинск, Красноярск, Лесосибирск, Канск, Чегдомын, Комсомольск-на-Амуре, Абакан, Черногорск, Шелехов и Кызыл. 

Специалисты добавили, что россияне стали меньше загрязнять воду. Этот показатель опустился на 30 процентов (до 474 случаев за первый квартал 2020 года).

Авиаперевозчики просят отменить рекомендацию о безопасной рассадке.

Видео: PiterTV

Теги: атмосфера, воздух
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 12:54

Большая часть людей не работала! Кто гадил, атмосферу загрязнял???

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