Возбуждено уголовное дело в отношении дебошира, который угрожал менеджеру салона сотовой связи

Мужчина был задержан на месте.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который подозревается в угрозе убийством. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Вчера, 1 мая, в Приморском районе был задержан мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал травматическим пистолетом менеджеру салона сотовой связи с требованием пересмотра условий кредитного договора, по которому ранее приобретал смартфон. Мужчину задержали на месте. Им оказался 58-летний житель Приморского района.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

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