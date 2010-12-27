В Петербурге дебошир ворвался в салон сотовой связи с пистолетом

Петербуржцу не понравились условия по кредиту.

Петербуржец ворвался в салон сотовой связи с пистолетом, чтобы изменить условия по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Петербуржец требовал изменить условия кредитного договора в салоне связи, используя пистолет в качестве аргумента.

Накануне вечером, 30 апреля, в Приморском районе в один из салонов сотовой связи ворвался нетрезвый посетитель торгового центра и стал требовать пересмотра условий кредитного договора, по которому он ранее купил смартфон. Для своей убедительности он держал перед 20-летним менеджером салона травматический пистолет.

Нарушителя поймали на месте. Им оказался 58-летний житель Приморского района. Его забрали в отдел полиции для разбирательства.

Напомним, что сегодня в центре Петербурга было обнаружено тело бизнесмена с прострелянной головой.

Фото: Piter.TV